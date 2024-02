Saryne: Yasmin e Wanessa ficam presas no looping Davi enquanto o jogo andou

No Central Splash, Chico Barney disse não entender a relação das duas. "As duas estão em frequências diferentes e o mais curioso ainda é que elas têm uma relação próxima. O normal seria elas não conseguirem se entender dada a disparidade da maneira de se comunicar"

Bárbara Saryne disse que Yasmin insiste em perseguir Davi. "Acho que a Yasmin está de saco cheio da Wanessa, mas não teve coragem ainda de romper definitivamente. E ela vai descontando essa raiva que ela está sentindo descontando em Davi"

Ela continua batendo no Davi porque é um alvo mais fácil. No fundo, a Yasmin queria ser uma fada, mas ela fechou muito rápido com a Wanessa e agora não tem volta Bárbara Saryne

Saryne acredita que não há mais como reverter a situação. "Elas ficaram presas nesse looping do Davi enquanto o jogo andou"

