Rodriguinho chama sister para explicar voto e é repreendido: 'Muito raso'

O cantor, então, chamou a dançarina para conversar sobre ter votado nela na formação do Paredão na noite anterior.

"O que me pegou realmente foi o lance do Davi", começou. "Você é a pessoa mais próxima dele, e ele faz muita besteira pra ficarem passando a mão na cabeça dele. Foi só por isso".

Rodriguinho continuou dizendo que Isabelle está "longe de ser" seu alvo na casa, pois é uma pessoa que gosta muito e "tem uma energia incrível". "Jamais quero te magoar", disse.

"O que eu menosprezo nessa casa é falta de respeito", continuou, citado as ações de Davi no reality show. "Se o Davi sair do jogo, eu não tenho nada contra você."

Isabelle disse que não concorda com algumas ações de Davi, mas que não o abandona por ser amiga dele. "É muito raso e baixo usar isso de argumento para votar em mim", disse. Rodriguinho concordou: "Eu não tenho [argumento para votar em você]".

"Comecei a me sentir, sim, um pouco mais excluída e abandonada. Poucas pessoas vieram conversar comigo", acrescentou a sister.