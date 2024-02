'Só deu samba e gostosura': a amizade do pop entre Carrão, Evaldo e Adanilo

Na primeira fase de "Renascer", que chega ao fim hoje, José Inocêncio (Humberto Carrão) contou com a parceria de dois amigos importantes: Deocleciano (Adanilo) e Jupará (Evaldo Macarrão). Eles foram fundamentais para a construção do império do cacau do coronelzinho.

A amizade ultrapassou as fronteiras dos sets de filmagem e foi parar na vida real, é o que disse o ator Evaldo Macarrão a Splash. Nas redes sociais, a parceria dos três também é bastante comentada.

O ator diz que a amizade com Carrão e Adanilo é Um presente que a Bahia lhe deu. "A gente se encontrou muito nas rodas de samba. Carrão é do samba, ele toca o repique maravilhoso, que tem muito a ver com o meu contexto histórico, com o samba, meu pai era um dos melhores tocadores de repique de Salvador. O Danilo tem um ativismo bonito com os povos originários e eu, um preto retinto, que prega por igualdade racial e enfrenta o racismo a cada dia com a minha arte."