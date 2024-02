'Dedos de salsicha' e lesões de atleta: o histórico da saúde de Charles 3º

Ao longo da vida, ele enfrentou uma série de lesões causadas pela prática de esportes como o polo. Em 1990, Charles quebrou o braço em dois lugares após cair de seu cavalo em uma partida do esporte. Em 1998, ele quebrou uma costela ao cair do cavalo durante uma caça. Naquele mesmo ano, passou por uma cirurgia para reparar a cartilagem do joelho direito. Em 2001, ele ficou inconsciente após cair do cavalo em outra partida de polo e, no mesmo ano, quebrou um osso do ombro ao cair do cavalo durante uma caça. Ele "se aposentou" do polo em 2005, aos 57 anos.

Charles também passou por outros procedimentos cirúrgicos menores. Em 2003, ele se lesionou instalando cercas em uma de suas propriedades e passou por uma cirurgia de hérnia. Três anos depois, removeu um tumor não canceroso do nariz.

O monarca teve covid duas vezes e se recuperou rapidamente. De acordo com o jornal The Guardian, ele foi vacinado pelo menos três vezes contra a doença.

Em sua autobiografia, o príncipe Harry disse que o pai sofria com dores crônicas nas costas e no pescoço. Charles "plantava bananeiras" diariamente, só de cueca, apoiado contra a porta ou pendurado em uma barra, para aliviar as dores em questão. "Não, não abra a porta! Por Deus, não abra essa porta!", gritava o então príncipe, quando um dos filhos tentava entrar no quarto durante a atividade.