Quem é a família de Mariana em 'Renascer'?

Mariana se casa com José Inocêncio. Após se envolver com o filho, ela acaba trocando alianças com o pai, deixando o afilhado de Morena (Ana Cecília Costa) inconsolável.

Mas quem é a família de Marina? Ela é neta de Coronel Belarmino (Antonio Calloni) e Nena (Quitéria Kelly).

A moça se envolve com José Inocêncio em busca de vingança. Acreditando que o protagonista foi o responsável pela morte de sua avó e, consequentemente, a ruína da família, Mariana quer conquistar as terras, que um dia foi de Belarmino, de volta.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo dos capítulos completos aqui.