No BBB 24, Tadeu anuncia comando de Ana Clara em reality show

"Muito feliz e empolgada pra esse projeto novo", disse Ana Clara.

Ana Clara contou que o programa será diário, em horário nobre e as pessoas poderão acompanhar os confinados 24 horas, com provas, convivência, participação do público, estratégia e votação, tudo envolvido no universo da música.

No palco, Tadeu exaltou Ana Clara. "Uma das maiores revelações da TV nos últimos anos, um talento incrível".

