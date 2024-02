Muso do bumbum de 116 cm, Fábio Alves posa nu com pintura corporal de onça

Fábio Alves, 45, conhecido mais por seu bumbum de 116 cm, posou para uma sessão de fotos vestido apenas com uma pintura corporal de onça.

O que aconteceu

O muso da escola de samba São Clemente posou para as fotos com uma pintura artística de uma onça, feita pela maquiadora Lany Cruz. O sambista estava acompanhado da modelo Larissa, ex-dançarina do Bonde das Maravilhas, que encarnou uma indígena do Bloco Cacique de Ramos

O ensaio tem como intuito homenagear e divulgar a dupla de tradicionais blocos do Rio de Janeiro, o Bafo da Onça e o Cacique de Ramos. Além de muso da São Clemente, Fábio Alves é também rei de bateria do Bafo da Onça, que desfila no próximo domingo (11).