Milton Nascimento fica feliz em ver sua música em Renascer: 'Nossa senhora'

Augusto Nascimento ainda brincou com o vídeo do pai na postagem do Instagram. "Quando um noveleiro escuta sua música na novela", escreveu ele.

Em 2017, Milton Nascimento contou que estava vivendo a fase mais feliz de sua vida ao conseguir registrar Augusto como filho. "Augustinho, como filho e empresário, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida", disse Milton, em entrevista à revista Veja.