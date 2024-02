Drew Barrymore diz não estar pronta para assumir fios grisalhos

Drew elogiou outras artistas que assumem os fios brancos e 'abraçam o envelhecimento'. Como exemplo, a artista recordou a atriz Cindy Crawford, 57.

Recentemente, a artista fez uma parceria com a linha Nutrisse, da Garnier, em que lançou sua própria tonalidade de cabelo. A imagem de Barrymore estampou as caixas do tom 70 Dark Natural Blonde.

Embora a atriz seja adepta a mudanças capilares, ela diz não se ver pronta para recorrer a procedimentos estéticos na pele, como preenchimentos e cirurgias plásticas. "Nunca diga nunca, mas ainda não recorri a isso. Vou manter assim pelo maior tempo possível", acrescenta. Barrymore completa que sente receio de ficar viciada em fazer manutenções no rosto.