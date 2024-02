Resumo Renascer: Após rejeição, Inocêncio revela segredo para João Pedro

José Inocêncio confia a João Pedro um segredo guardado sob sigilo: a existência de um facão enterrado aos pés do imponente Jequitibá. Em um desdobramento surpreendente, João Pedro toma a decisão de estabelecer residência com José Inocêncio. Morena presenteia João Pedro com a medalha de Nossa Senhora, que outrora pertencera a Maria Santa, marcando um gesto significativo.

Com o passar do tempo, a trama avança para os dias atuais, onde João Pedro, ao lado de Zinha, transporta as sacas de cacau da fazenda Jequitibá Rei para Ilhéus. José Inocêncio desabafa sobre as dificuldades com os filhos durante uma conversa com Deocleciano. A história ganha novos contornos quando João Pedro se encanta por Mariana durante uma visita à casa de Jacutinga.

A tensão aumenta quando José Inocêncio revela a João Pedro sua recusa em negociar com Egídio. Mariana faz uma descoberta surpreendente ao perceber a verdade sobre a filiação de João Pedro. Este, por sua vez, estende a mão a Mariana, oferecendo-lhe um emprego na fazenda. As relações ficam ainda mais complexas com a desconfiança evidente de Jacutinga em relação a Mariana. A repreensão de José Inocêncio não tarda ao constatar que João Pedro levou Mariana à fazenda sem sua permissão.