Marcus sugere que brother fez comida por estratégia: 'Não pode ter paz'

Para Marcus, Juninho fez comida por estratégia de jogo no BBB 24 (Globo). O mototaxista discutiu com Alane e Leidy após a formação do 7º Paredão.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Marcus refletiu sobre qual seria o motivo para Juninho cozinhar hoje após a treta do flerte. "Parece uma coisa bizarra envolver comida nisso, mas sabe o que aconteceu? No dia que o Davi fez a comida e o Bin não quis comer, ele [Juninho] falou assim: 'Eu também não comeria comida de quem briguei'. Aí qual foi a primeira coisa que ele fez quando acordou? Começou a cozinhar", pontuou.