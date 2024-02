Kéfera volta a comer pepino com gelatina em pó mesmo após críticas

Kéfera, 31, voltou a causar polêmicas após publicar novo vídeo comendo pepino com gelatina em pó.

O que aconteceu

Kéfera diz que come pepino com gelatina em pó para evitar comer doce. No domingo (4), ela voltou a publicar um vídeo sobre o assunto. "Mais do que nunca, amores", disse a youtuber em vídeo publicado nos stories do Instagram.

Em novembro, ela causou polêmica ao falar sobre a "estratégia" para não comer doces. "Tá com vontade de doce? Tá fazendo estratégia, igual eu, para a compulsão alimentar não atacar, para você ir lidando com ela? Tem um plano alimentar a ser seguido? Não estamos falando de ficar maluca aqui. Estamos falando de ajudar a nossa cabeça", disse a influenciadora na ocasião.