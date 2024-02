Isabelle dispara em discussão com Davi no BBB 24: 'Nem olhava pra você'

Isabelle concordou com o brother, dizendo que o voto de Davi foi 'jogado fora'. Michel questionou o brother também sobre a aproximação dele com as meniinas do quarto Fada: "Eu vejo essa atitude sua, querendo se aproximar tanto... Atpé eles se assustaram. Eu vou vendo o que tá acontecendo. Essa aproximação é forçada de barra por estratégia ou é algo natural?"

Isabelle e Davi discutiram sobre a culpa do brother nesta votação.

Isabelle: "Eu gosto de você, tenho carinho muito grande por você. (...) Não é sobre a questão de gratidão. O que eu estou falando é que não dá pra conversar de jogo com você, porque a gente pensa completamente diferente. Como sua amiga, eu acho você muito inteligente. Você veio com estratégias. Você realmente pensa no jogo. Acho que daqui, das pessoas, você é quem mais pensa em jogo. E tudo bem. Mas vira um problema quando você quer abrir pra mim o seu jogo"

Isabelle: "Se eu fosse ouvir todo mundo dessa casa que fala de ti pra mim, eu nem mais olhava pra você. Já falaram tanta coisa... E eu não tenho coragem de, como sua amiga, te falar. Muitas vezes eu ouço as pessoas porque elas querem desabafar, eu entro de uma forma muito sutil e defendo o Davi que eu conheço. Que cozinha porque é hobby, porque até isso levantaram. Se eu fosse levar isso em consideração, a gente nem era mais amigo. A nossa amizade ela tá além desse negócio de jogo".

Davi: "Quero te levar pro meu pódio comigo, jogando do meu jeito. Eu vou te levar pra final do meu jeito, que eu acho que tenho que jogar.

