Isabelle sobre Davi no BBB: 'Por que querem pegar um pra cachorro morto?'

Na tarde de hoje (05), Isabelle comentou com Alane e Beatriz na academia do BBB 24 (Globo) a respeito do posicionamento da maioria da casa com relação a Davi.

O que aconteceu

Isabelle apontou que Davi é sempre apontado. "As pessoas pregam tanto Davi, Davi, Davi... mas e na hora que foi o amigo das outras pessoas? Por que serve para beltrano e não serve para fulano? Por que querem assistir um embate e não querem assistir outro?".