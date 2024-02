Glória Pires posta foto na piscina com biquíni branco: 'Vitamina D'

Gloria Pires compartilhou uma foto de biquíni na beira da piscina renovando o bronzeado enquanto está de férias.

O que aconteceu

A atriz de 60 anos postou uma imagem com um biquíni branco, deitada tomando sol na beira da piscina, com uma praia ao fundo. Vitamina D", escreveu a artista na legenda do Instagram.

Glória está curtindo o momento de descanso após meses de gravações intensas. Ela interpretou a vilã Irene na novela "Terra e Paixão" (Globo), que terminou recentemente, sendo substituída por "Renascer".