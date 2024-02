Giovanna cita 'um milhão de motivos' para brother estar errado

Lucas: "Contigo ele está todo errado."

Giovanna: "Está todo errado por um milhão de motivos."

Na sequência, e sem citar nomes, a sister enumerou os motivos do brother estar errado com ela. "Primeiro porque ele me botou no pódio dele, segundo ele procurou se afastar. Ele nunca conversou comigo sobre isso. Ele parou de conversar comigo sobre jogo porque ele quis."

Giovanna disse que a pessoa buscou "abandonar o barco" em um dia de briga: "No dia que eu meti o dedão na cara dele para perguntar o que ele estava fazendo, que eu me alterei. No mesmo dia eu pedi desculpa."

Ela ainda disse que o brother não a procurou para se explicar, diferentemente dos outros participantes que ele teve uma conversa.

