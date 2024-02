Giovanna alerta sister sobre Davi: 'Só tomou votos porque tá com ele'

Após ser a mais votada e cair no Paredão, Isabelle conversou com Giovanna, que contou que a sister foi a mais votada por ser amiga de Davi no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No sofá, Giovanna contou para Isabelle sobre os votos que a sister tomou. "Amiga é por causa dele mesmo. Não sei exatamente qual a linha de raciocínio, mas tem a justificativa de que ele tá sempre ali"