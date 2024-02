Fernanda diz que colocaria Wanessa no Paredão, e Rodriguinho reage

No Quarto Gnomo do BBB 24 (Globo), Fernanda afirmou que não teria problema em colocar Wanessa Camargo no Paredão. Rodriguinho salientou que gostaria de ver a cena.

O que aconteceu

Rodriguinho provocou e disse que queria ver Fernanda colocando Wanessa no Paredão. "Mas isso era um panorama que eu queria ver. Você desempatando e colocando a Wanessa", reforçou.