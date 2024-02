Erick Brêtas deixa a Globoplay; Manuel Belmar é o novo diretor

A gestão do Globoplay, de um portifólio de sites e produtos que lideram seus segmentos no ambiente digital - G1, GE, GShow, Globo.Com e Cartola -, e ainda dos canais pagos, dos negócios internacionais e da Globo Filmes passará agora para as mãos de Manuel Belmar. Hoje ele é diretor de Finanças, Jurídico e Infraestrutura.

Belmar está no Grupo Globo desde 2003 e, no processo de integração dos negócios da Globo, liderou a construção da visão e do modelo D2C (direct to consumer) da empresa, contribuindo com sua capacidade estratégica apurada e domínio do negócio e do mercado.

Abaixo a íntegra do comunicado interno divulgado hoje pelo diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho:

Caras equipes,

Há alguns meses, Erick Brêtas me procurou para compartilhar suas reflexões a respeito do seu momento de carreira e me lembrar que neste primeiro trimestre de 2024 o Globoplay estaria atingindo os objetivos combinados entre a empresa e ele em 2019, quando reassumiu o comando da plataforma. Seu dever estava cumprido e, após 26 anos de dedicação à Globo, ele desejava seguir por novos rumos profissionais, com a segurança de que a estratégia digital da empresa está consolidada e seguirá seu caminho de sucesso.

Erick construiu um legado, imprimindo sua marca em cada etapa, sempre com vontade de fazer diferente, transformar e inovar. Começou como estagiário em abril de 1997 e seguiu sua trajetória no Jornalismo da TV Globo, onde ocupou posições de destaque como editor-chefe do 'Jornal da Globo' e diretor regional de Jornalismo do Rio. Nesta posição, aliás, foi um dos líderes do time que conquistou o Emmy Internacional, em 2011, na categoria Notícias. Seu perfil inquieto e curioso fez com que desbravasse outras oportunidades, mergulhando no digital. Mais tarde, em 2015, essa sua busca pelo novo o conduziria até a liderança da criação do Globoplay, que contribuiu para reafirmar nossa estratégia de aproximação e oferta direta ao consumidor brasileiro.