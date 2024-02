Enquete UOL BBB 24: treta vira votação do avesso com resultado inesperado

O paredão desta semana no "BBB 24" promete mexer nos rumos do jogo. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho disputam a preferência do público, e segundo a enquete do UOL, a bailarina deixará a casa.

O que diz a enquete

A atualização feita às 12h15 mostrou Alane com 48,73% dos votos para ser eliminada. Enquanto Juninho aparecia em segundo lugar com 27,3%.

Após a discussão dos dois na madrugada desta segunda-feira (5), uma parte do público passou a criticar as falas de Alane.