Enquete UOL BBB 24: Disputa fica acirrada após contra-ataque de torcidas

É fogo no parquinho! Com o comando das torcidas para mutirões contra Juninho, Alane finalmente conseguiu reagir consideravelmente no paredão desta semana. Os dois disputam a preferência do público do "BBB 24" ao lado de Isabelle e Beatriz.

O que diz a enquete

A nova parcial da enquete UOL, atualizada às 16h55, mostrou que Alane diminuiu bastante a diferença em relação ao seu rival Juninho. Ela está com 42,26%, enquanto o brother aparece na sequência com 41,92%. Em outras parciais, a bailarina chegou a alcançar 48% dos votos.

Após a formação do paredão, os dois participantes tiveram uma briga feia. Alane dividiu opiniões pela forma como repercutiu o flerte de Juninho com ela na última festa.