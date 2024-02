Davi cai na gargalhada ao ser flechado por Wanessa e Michel

No Sincerão do BBB 24 (Globo), Michel, Wanessa Camargo e Raquele deram "flechadas" em Davi. O motorista, no entanto, ouviu tudo do lado de dentro da casa e reagiu com muita gargalhada.

O que aconteceu

Michel escolheu Davi como um brother como jogo sujo: "Eu vou no Davi mesmo por jogar sujo... Eu não creio que essa proximidade que ele está tendo é natural". Davi riu na sala.