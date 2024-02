De morte falsa à revelação de abuso: o que mudou no remake de Renascer

Após o casamento, na trama original, é Zé quem exige que a primeira vez do casal seja aos pés do jequitibá. Maria Santa apenas concorda. Há uma forte chuva no momento.

Deocleciano e Morena não têm um relacionamento construído como acontece atualmente. Eles, assim como Jupará e Flor, não têm um casamento oficial feito por padre Santo. Eles apenas aparecem todos juntos na fazenda e contam que aproveitaram a presença do sacerdote na casa de Jacutinga.

Morena não chega a dar à luz na primeira versão. Ela está grávida nas cenas do primeiro parto de Maria Santa, mas não mostram o bebê nascendo ou ela tendo dores. José Inocêncio também não entra em conflito com a esposa de Deocleciano durante o nascimento de José Augusto. Trocam farpas, mas não há uma briga séria como na versão atual, quando a discussão acaba apressando o parto do bebê, que morre na sequência. Com isso, não temos a cena do pai enterrando o filho.

Ao contrário do que aconteceu na versão recente, não havia nada errado com Maria Santa antes do último parto. Constata-se que há um problema, porque o bebê fica "entalado", nas palavras de Jacutinga, e é a cafetina quem diz ao coronelzinho que ele precisará escolher entre a vida da mulher ou do bebê.

A cena do nascimento do caçula é mais simples. Não há ajuda sobrenatural ou o pedido/ameaça do pai da criança aos seres divinos. Assim como não o mostram revoltado com Deus e a santa quando a esposa morre.

Não há nenhum tipo de despedida entre Zé e Santinha. Também não sabemos na versão original se ela chega a conhecer o filho. Após ouvirmos o choro da criança, já podemos ver Jacutinga e Inácia adentrando o quarto com a refeição da jovem, que já está morta.