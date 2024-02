Bin Laden e Rodriguinho culpam Davi por Isabelle estar no Paredão

Bin Laden concordou e disse que esse foi o assunto do seu Raio-X de hoje (5). "Igual eu falei no Raio-X. O bagulho dele falar a palavra de Deus, de debochar com a palavra de Deus"

"Mas você já conversou com ela depois disso?", questionou Rodriguinho.

Bin Laden afirmou que conversou com Isabelle e pediu pra ela enxergar algumas coisas no jogo. "Mano, para ser sincero, sabe o que eu falei para ela? Falei para ela orar, mano, para Deus tirar as máscaras de algumas pessoas aqui dentro. Para ela não ficar agindo com o coração. Melhor coisa que ela faz. Melhor, né, pai? Às vezes, ela é uma pessoa tão boa..."

