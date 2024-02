Após mudar de vida, Bebel quebra as pernas de Olavo com pedido inusitado

Virgínia sugere que Gilda seja modelo, baseando-se na sugestão de Marion. Daniel elabora um plano, enquanto Cássio convida Belisário e Veloso para jantar no Duvivier. Eloísa se anima ao ver Evaldo produzindo. Taís encerra o relacionamento com Evaldo e o humilha, Gustavo impede que Dinorá devolva uma geladeira, gerando uma discussão. Rodrigo e Tiago viajam, e Evaldo gasta o dinheiro do aluguel no bar com Gustavo, resultando em uma discussão pública com Eloísa.

Jáder manifesta interesse por Eloísa, e Diana beija Gustavo. Este se assusta ao acordar ao lado de Diana e retorna para casa, deixando Dinorá desconfiada. Nazareno fotografa Gilda, e Olavo assegura a Antenor que vencerão uma concorrência. San Martin, representante da empresa, pede um percentual a Olavo.

Virgínia obtém o endereço de Mariano com Marion, e Iracema reage com revolta ao encontrar Bebel na portaria procurando por Virgínia. Belisário, Veloso e Cássio se reúnem para uma partida de pôquer, enquanto Taís fica surpresa ao descobrir sobre o encontro entre Virgínia e Marion. Finalmente, Virgínia e Gilda batem na porta de Mariano.