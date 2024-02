BBB 24: Sister cogita ter sido deixada por namorado: 'Paranoia'

Fernanda lamentou com alguns brothers na manhã de hoje (5) o fato de seu namorado só ter aparecido em uma das fotos enviadas ao BBB 24 (Globo) e cogitou não estar mais em um relacionamento.

O que aconteceu

Em conversa na casa do BBB 24, Fernanda disse estar com uma "paranoia" após seu namorado só ter aparecido em uma das fotografias do almoço do Anjo, quando ela ganhou a prova da semana.