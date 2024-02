BBB 24: No Paredão, Isabelle chora e desabafa sozinha: 'Pessoas se revelam'

Emparedada pela segunda vez no BBB 24 (Globo), Isabelle passou parte da manhã de hoje (5) chorando sozinha em um dos quartos.

O que aconteceu

Isabelle está no Paredão pela segunda semana seguida, desta vez disputando com Beatriz, Alane e Juninho. A sister foi a mais votada pela casa no confessionário.