Andressa Urach, de 36 anos, revelou que foi pedida em namoro por Lucas Ferraz.

O que aconteceu

Urach postou foto com a aliança de compromisso após o pedido de namoro feito pelo ator pornô. "Ele me pediu em namoro com direito a aliança! Agora sou oficialmente propriedade do meu gato", escreveu ela nas redes sociais.

Recentemente, ela confirmou que estava em um relacionamento aberto com Lucas. Eles se conheceram durante uma gravação.