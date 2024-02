Andressa Urach não tem contato com filho há dois meses, diz ex-marido

Em uma outra pergunta, um seguidor comentou "1 mês sem ver e sem falar com o filho, meu deus, eu não aguento em 1 dia, imagine 1 mês". Thiago alfinetou Urach, respondendo "Porque você é uma pessoa normal".

Stories de Thiago Lopes sobre a ex-esposa, Andressa Urach Imagem: Reprodução / Instagram

Thiago Lopes também comentou sobre a exposição que a mãe, Andressa Urach, traz para o filho do ex-casal. Ao ser questionado sobre possíveis ressentimentos agora que a vice-miss bumbum apresentou um novo namorado, o também ator de conteúdo adulto, Lucas Ferraz, o oficial de Justiça reforçou que "não tem nada a ver com o ator", mas sim com a "exposição 'ridícula' que pode acarretar na vida do meu filho no futuro". E completou: "Isso tudo nunca foi sobre filhos. Sempre foi sobre ela".

"Tem preocupação em relação ao exemplo de mãe do seu filho quando ele já entender?", questionaram em uma outra pergunta. "A vida se encarrega de colocar cada um no lugar que merece, de acordo com nossos atos", respondeu Lopes.