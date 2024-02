Yasmin diz que se ofendeu com fala de Fernanda: 'Sou a gelatina em pessoa'

Yasmin: "Eu me senti atacada. Se ela está falando que a Alane está mole, eu, então, sou a gelatina em pessoa, né? Se eu for [votar nela], é sobre isso que eu vou falar, porque eu não tenho o que falar dela se não for isso".

Wanessa defendeu Fernanda, alegando que a sister também havia sido ofendida. No entanto, Yasmin insistiu na gravidade das falas da atual Líder.

Wanessa: "Ela deve ter mostrado o lado dela. E quando você ouve o lado da pessoa, as coisas, né... Ela falou pra mim: 'Eu preciso contar a minha versão'".

Yasmin: "A versão dela que saiu daqui falando 'vai costurar o seu c* porque está frouxo'? 'Vai entupir o vaso'? Essa é a versão dela?".

Wanessa: "Ela falou errado do corpo, mas, no caso de ofensa, a Alane falou coisas pra ela também, de 'vai tomar no c*', não sei o quê. É tão ruim quanto".

Yasmin: "Não. Ela [Fernanda] está usando uma coisa que aconteceu aqui, cara, que foi humilhante. Ela [Alane], de fato, entupiu o vaso. Você não lembra disso? Não é a mesma coisa de 'vai tomar no c*'".