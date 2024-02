Yasmin ameaça colocar todos no 'Tá Com Nada' e é contida por brothers; veja

Yasmin Brunet ameaçou colocar os brothers no "Tá Com Nada" - quando todos os participantes do BBB 24 vão para a Xepa - e foi contida por Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Matteus.

O que aconteceu?

Yasmin Brunet ameaçou colocar todos os participantes no "Tá Com Nada". Na Xepa, ela queria comer algo do VIP - isso faria com quem todos os brothers e sisters escolhidos pelo Líder perdessem seus privilégios no jogo. A modelo foi contida por Wanessa Camargo, Marcus Vinicius e Matteus.