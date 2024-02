Xuxa foi responsável pela aproximação de Eliana e Angélica: 'Agregadora'

Convidada do programa Eliana (SBT) de hoje (4), Angélica relembrou o passado de sua relação com a apresentadora e citou Xuxa como a responsável por unir as duas em um período onde especulavam rivalidade entre elas.

"Foi a grande agregadora dessa amizade", disse Angélica.

As duas falaram sobre como a rivalidade entre elas foi criada pela mídia e fãs, quando na verdade elas sempre se respeitaram. Com vídeos antigos, as duas resgataram momentos em que trocavam elogios no início da fama.