Wanessa troca farpas com Yasmin: 'Você não entende e eu estou explicando'

Wanessa: "A história que eu ouvi dela na vida dela com os filhos é fod*. Tenho empatia com ela, assim como tenho com todo mundo. Agora, a forma que joga, eu não concordo. Por mais que eu tenha me acertado com o Davi em outra questões, continua sendo meu voto. Fernanda, virou uma opção de voto. Outras pessoas que estão falando umas coisas por aí também estão virando uma opção de voto. Agora, não vou ficar assim, que nem as meninas fizeram, fazer um grupo e virar um negócio meio guerra. Agora, também não vou deixar de ver uma situação e não ter uma empatia se eu vejo uma coisa que não é legal, mesmo se for um grupo que eu não esteja a favor. É essa diferença que você não entende, que eu estou te explicando."

Yasmin: "É, não entendo. Mas aí a gente concorda em discordar e pronto."

Wanessa: "Ué, mas você fez isso. Você mesma se doeu naquela hora que as meninas foram provocar ela. Você falou, 'pô, isso não é legal'."

Yasmin: "Não me doí! Eu achei imaturo, mas não me doí!".

Wanessa: "Mas você ficou com empatia com elas."

Yasmin: "Não..."