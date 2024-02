Rodriguinho aconselha Pitel ser 'menos impulsiva' no BBB 24

Sofrendo as consequências do Castigo do Monstro, Pitel desabafou com Rodriguinho sobre seu comportamento no BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

A sister relembrou o embate que teve com Matteus há algumas semanas. Na ocasião, o brother lhe indicou diretamente para o Paredão e depois pediu desculpas. "A minha atitude perto da dele foi desproporcional", confessou ela.