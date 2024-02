Pistolou! Ludmilla é flagrada atirando água em fãs durante show em SC

Ludmilla, 28, marcou presença em Jurerê, em Santa Catarina, para realização de um show, neste sábado (3), e foi flagrada atirando água contra um grupo de fãs.

O que aconteceu

Enquanto cantava o hit "Macetando", a cantora pega um copo de água e atira contra um grupo de pessoas. A cena foi registrada pelo público e viralizou nas redes sociais.

A cantora molha o grupo de pessoas, dá risada e ainda manda um "tchauzinho" com as mãos. Um homem, que aparenta ser da equipe de segurança do evento, conteve a artista e a direcionou para voltar ao centro do palco.