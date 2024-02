Paraíso Tropical: atriz explica 'sumiço' e casamento com empresário libanês

No ar em "Paraíso Tropical", no Vale a Pena Ver de Novo da Globo, atriz está feliz com reexibição. "Com a reprise, recebo muitos vídeos da novela. A Aya pede para ver todos e fica fascinada. Então, tem sido muito boa para mim essa reexibição. E foi um trabalho muito importante na minha carreira", disse.

Ela e o marido se conheceram quando ela estava nos EUA para intensificar o inglês. "Estava muito focada em melhorar meu inglês e o conheci por meio de amigos em comum. O melhor amigo dele é casado com uma brasileira. Aí as coisas foram acontecendo e acabei ficando de vez."