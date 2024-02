Juju Salimeni revela como é sua relação com nudez: 'Enxergo proporções'

Juju Salimeni, 37, revelou que mantém uma boa relação com a nudez e procura levar mais para o lado artístico, não apenas sexual.

O que aconteceu

Influenciadora fitness disse que a nudez é bastante comum em sua área de atuação, porque atletas costumam exibir o corpo. "Lido bem com a nudez, com certeza. O fitness tem tudo a ver com a nudez, não tem como. Ainda mais assim na parte de atletas que a gente convive muito, eles expõem muito o corpo e é de outra forma, a gente enxerga proporções musculares". As declarações foram em entrevista a Leo Dias.

Salimeni também contou que gosta do nude artístico. "Dá pra fazer o sensual e uma coisa mais sexual, mas a gente consegue levar mais para uma coisa de artístico, que é mais a minha vibe".