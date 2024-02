Fernanda detona elenco do BBB 24: 'Só molecada e maluco perdido'

Fernanda: "Estou de saco cheio dessa galera".

Pitel: "Todo dia seu ranço vem subindo".

Fernanda: "Todo dia. Estou de saco cheio dessa galera. Eu estou tipo num sítio com um monte de gente que eu não quero. Festa estranha com gente esquisita. Ai, já vi elencos mais legais, com gente mais divertida, mais interessante. Este elenco só tem jovenzinho, só tem molecada e uns malucos perdidos. Não querendo pegar ninguém pra Cristo, mas não lembro nas outras edições de ter tantos prefeitos assim".

