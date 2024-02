Fernanda esclarece relação com Juninho: 'Não briguei com ele'

Na área externa da casa, Fernanda conversou com Pitel sobre sua relação com Juninho e afirmou que não brigou com o brother.

O que aconteceu?

Fernanda explicou para Pitel o porquê se desentendeu com Juninho no jogo. Na área externa da casa, a Líder da semana não gostou de uma afirmação do motoboy sobre a Prova do Anjo.

Fernanda: "Eu não briguei com o Juninho. Só achei escroto o negócio que ele disse que não me daria o Anjo. Eu considero dessa forma: 'Beleza, vamos continuar amigos. Só não conte comigo quando eu ganhar minhas coisas'".