Fernanda afirma que é hétero, mas beija mulheres: 'Bi de festinha'

Fernanda: "Eu sou hétero, mas em festa... Em festa, não tem regra".

Pitel: "Ela é bi de festinha!".

Fernanda: "Não levanto bandeira nenhuma pra depois falarem 'ai, ela não é bi'. Não, não sou bi. Eu sou hétero, tenho um relacionamento sério maravilhoso [com um homem]. Mas quando estou numa festinha, eu não me atento a nenhum homem. Em nenhuma festa. Em todas as festas que eu fui, nenhum rapaz me chamou atenção".

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER