Ex-paquita Andrea Veiga recebe alta após dengue: 'Pior doença que tive'

Andrea Veiga recebeu alta após ser diagnosticada com dengue. A ex-paquita definiu a doença como a "pior" que já teve.

No Instagram, Andrea tranquilizou os seguidores sobre seu estado de saúde e compartilhou uma sequência de fotos em que aparece na cama do hospital.

"Oi gente, passando por aqui para tranquilizar a todos. Depois que passei pelo inferno na terra, agora me encontro em casa me recuperando da pior doença que tive na vida: dengue! Obrigada a todas as mensagens de carinho e preocupação! Assim que me sentir mais bem disposta volto com meu humor diário! Um beijo enorme e cuidem-se!", escreveu.