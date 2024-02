'Esgotada', Princesa Diana quase cancelou casamento com Charles na véspera

Earl Spencer, o pai da Princesa Diana, foi o responsável por convencer a filha a não cancelar seu casamento com o Príncipe Charles à véspera do evento, segundo publicou a autora e especialista real Ingrid Seward no novo livro "My Mother and I".

Um trecho do livro publicado pelo jornal Daily Mail relata um episódio do aniversário de 21 anos do príncipe Andrew em Windsor, em que Diana estava "desesperada" por Charles não querer dançar com ela, apesar de ter passado a semana anterior viajando sem a noiva pela América.

"Sentindo-se emocionalmente esgotada, ela começou a dançar freneticamente com um homem após o outro — e finalmente dançou sozinha."