Entenda a treta entre Alane, Juninho e Leidi no BBB 24

Após ser dispensado pela sister, Juninho foi conversar com Alane durante a festa de sexta-feira.

Juninho elogiou a beleza da sister e disse que ficaria com ela fora da casa. Alane não gostou do comentário, por ser próxima de Leidi. Juninho também questionou algumas ações de Beatriz durante o papo.

Alane foi conversar com Leidi sobre o assunto logo após a conversa.

No dia seguinte, a casa já estava sabendo sobre o papo. Pitel foi conversar com Juninho para tirar a limpo a história, e o brother confirmou que flertou com a sister.

Os aliados do brother, como Fernanda, Pitel, MC Bin Laden e Rodriguinho não gostaram muito da ação de Juninho, que chamou Alane de 'cobra'.

