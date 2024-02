Com Raquele, Isabelle analisa jogo e diz que 'só vê Matteus' votando nela

Conversando com Michel e Raquele na despensa, Isabelle disse que "só vê Matteus" votando nela - caso haja voto em grupo.

O que aconteceu

