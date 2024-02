Boninho revela bastidores do BBB 24 após Big Fone: 'A gente tá pirando'

No vídeo, ele começou falando sobre a mudança de horário do Big Fone. "Vocês podem entender quando a gente planeja alguma coisa e dá tudo errado? Então, estava tudo tranquilo. A ideia do Big Fone era tocar durante o programa. Tecnicamente, não dava e mudamos para mais cedo", disse ele no Instagram.

Boninho juntou uma equipe de mais de 30 pessoas para editar as discussões que aconteceram após dinâmica. "O que aconteceu? Agora, a gente está colocando uma equipe enorme, são mais de 30 pessoas editando o conteúdo porque a gente tem que entregar para vocês as histórias que estão acontecendo depois desse evento. Então, assim, a gente está pirando", completou.

