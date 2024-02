Bia especula sobre formação do Paredão: 'Davi não sai'

Bia e Deniziane especularam sobre a formação do Paredão, que ocorre neste domingo, 4, na área externa da casa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Bia, que é alvo da Líder da semana, Fernanda, especulou sobre a formação do Paredão com Deniziane, na área externa da casa.