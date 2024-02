BBB 24: Fernanda conta quem votaria em Giovanna

Fernanda, a Líder da semana no BBB 24, contou para Giovanna que Lucas Buda votaria nela.

O que aconteceu

Fernanda conversou com Giovanna e contou que Lucas Buda votaria nela. O professor é parceiro de MC Bin Laden, com quem a nutricionista vive um romance no jogo.