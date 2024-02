Após treta, Yasmin diz que Davi manipula situações para ela parecer louca

Wanessa: "Eu conversei com você sobre isso. Eu falei: 'Não estou confortável, porque estou achando ele maldoso. Preciso falar com ele sobre essa situação'".

Yasmin: "E agora você está achando ele não maldoso? Isso é um manicômio! Não é possível! Caralh*! Manicômio do cacet*! Nunca mais eu durmo do lado desse cara! Ele teve a cara de pau de pedir depois da festa para eu vir acordar ele para ele ficar do lado do Big Fone para fazer isso? Tá zoando? E depois rindo, debochado. Ah, realmente, vê o lado bom!".

Wanessa seguiu se defendendo, mas Yasmin não mudou de opinião. Ela acusou o brother de distorcer situações para fazê-la parecer louca.

Yasmin: "Você não acha mais que ele é manipulador, depois do que ele fez lá embaixo? Ele cria um alvoroço e depois se vitimiza. Pelo amor de Deus, cara! Manipulador do caralh*! Deixa todo mundo p*to e, quando a gente responde, 'ah, mas eu não falei nada. Ah, tá bom, calma. Eu não falei psiu'. Pelo amor de Deus! Você nunca viveu isso? Eu já vivi muito! Pra caralh*! E era exatamente assim! Me deixava louca, louca, louca, eu surtava, e aí: 'Peraí, para de gritar. Você está ficando maluca?'".

