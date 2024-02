Apesar do DNA gaúcho, Planeta Atlântida busca unir estilos de todo o Brasil

Os Paralamas do Sucesso emocionaram a plateia mais velha do festival. Apresentando o show da turnê Paralamas Clássicos, Herbert Vianna, Bi Ribeiro e João Barone causaram comoção e lágrimas com faixas como "Cuide Bem do Seu Amor" e "Aonde Quer que Eu Vá", principalmente, entre o público 40+.

Os Paralamas do Sucesso tocam no Palco Planeta no segundo dia de Planeta Atlântida Imagem: Jefferson Bernardes/ Agência Preview

Veja fotos do segundo dia do festival no litoral do RS

Thiaguinho lotou a plateia e fez do Planeta Atlântida uma "mini Tardezinha". O pagodeiro, que costuma se apresentar por sete horas seguidas em seus shows solo, teve que fazer sua longa setlist caber em pouco mais de uma hora. O resultado foi um show explosivo, com hits que vão do Exaltasamba a "Falta Você", o sucesso mais recente que já viralizou com "dancinha" própria.

Thiaguinho subiu ao palco do Planeta logo após os Paralamas Imagem: Jefferson Bernardes/ Agência Preview

Gusttavo Lima manteve o público no palco Planeta com muito sertanejo e bom humor. Munido de uma garrafa de uísque, Gusttavo levou seu Buteco ao palco do Planeta e comandou o público com faixas como "Na Hora de Amar", além de incluir músicas gaúchas e covers, como "Anna Julia", do grupo Los Hermanos, no repertório.