Alane desabafa sobre inseguranças: 'Eu olho no espelho e escuto a Fernanda'

Matteus: "Ela [Fernanda] foi em algo pessoal da Alane, pode ser uma coisa que ela já vem sofrendo ou desencadear uma coisa que pode acontecer futuramente. E aí vai além de jogo, é jogo baixo".

Alane: "É uma coisa que eu já sentia, uma das minhas inseguranças pelas coisas que eu já vivi, do balé, de modelar e tudo o mais. Eu já via e me incomodava, e, agora, não é mentira mesmo, eu olho no espelho e escuto a voz da Fernanda. Tanto que não estou gostando de ouvir a voz da Fernanda na casa. Eu já fico com a voz da Fernanda na minha cabeça, e, agora, ouvir a voz dela na casa está me dando um sentimento de raiva no meu coração que eu não quero ter. Eu quero ir para o Sincerão - caso eu vá - serena, tranquila, para agir do jeito que eu ajo. Não quero deixar a raiva falar por mim. Mas eu estou com muita raiva dela".

BBB 24 - enquete UOL: quem você acha que a Líder Fernanda vai indicar? Alane Reprodução/Globoplay Beatriz Reprodução/Globoplay Deniziane Reprodução/Globoplay Yasmin Reprodução/Globoplay A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER